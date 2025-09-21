Der Hallesche FC steckt im Tief, ist seit drei Spielen sieg- und torlos. Was Sorgen bereitet und wie Trainer Robert Schröder dagegen vorgehen will.

Nach drei Spielen ohne Tor: So arbeitet HFC-Trainer Schröder gegen die Krise

Halle/MZ - Einem Pfiff folgten Tausende. Nachdem Schiedsrichter Jens Klemm am Samstagnachmittag das Spiel zwischen dem Halleschen FC und dem BFC Preussen beendet hatte, ließen die Anhänger des HFC ihrem Unmut freien Lauf. Mit 0:1 hatte der Topfavorit der Fußball-Regionalliga gegen den Aufsteiger aus Berlin verloren, damit zum dritten Mal in Folge keinen Sieg geholt und kein eigenes Tor erzielt. „Dass die Fans pfeifen, kann ich bei der Leistung nachvollziehen“, sagte Halles Kapitän Niklas Landgraf. „Es hat heute an vielen Dingen gefehlt, wahrscheinlich war das unser schlechtestes Spiel der Saison.“