Im Achtelfinale bei Germania Halberstadt tut sich der HFC in der Offensive lange schwer und läuft einem Rüclstand hinterher. Der Sieg gelingt erst im Elfmeterkrimi.

Luca Bendel parierte zwei Elfmeter und rettete den HFC in die nächste Runde.

Halberstadt/MZ - Torhüter Luca Bendel ist der gefeierte Held: Der Hallesche FC hat das Viertelfinale im Landespokal erreicht, musste in der dritten Runde bei Germania Halberstadt aber lange um den Sieg zittern. Die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann schlug den Oberligisten am Mittwochabend erst mit 6:3 nach Elfmeterschießen. HFC-Keeper Luca Bendel wurde mit zwei parierten Elfmetern zum Matchwinner.

In der ersten Halbzeit tat sich der HFC vor1216 Zuschauern im Friedensstadion in der Offensive lange schwer, die Heimmannschaft versteckte sich nicht und hatte sogar die besseren Chancen. Die Führung der Halberstädter durch Denis Vucancic (53.) war deshalb nicht unverdient. Die Rot-Weißen wachten erst danach auf und erhöhten den Druck. Ein Kopfball von Jan Löhmannsröben wurde aber noch auf der Linie geklärt (73.). Auch Kilian Zaruba, der für den früh verletzten Niklas Landgraf eingewechselt wurde verpasste knapp (80.), ebenso wie Burum Halili.

Angreifer Cyrill Akono (83.) erlöste die Hallenser dann aber, indem er im Nachsetzen zum Ausgleich einschon. Der HFC lief weiter an, um die Verlängerung zu umgehen, der Siegtreffer gelang aber nicht mehr.

In der Verlängerung wurde es zunehmend ein zerfahrenes Spiel, der HFC kontrollierte zwar weiter das Spiel, war aber nicht mehr so zwingend wie in der zweiten Halbzeit. Als Max Kulke nach einem von Joe-Joe Richardson rausgeholten Foulelfmeter zur Führung traf, deutete viel auf einen Sieg nach Verlängerung für den HFC hin (107.).

Die Gäste erhielten aber ihrerseits ebenfalls einen Handelfmeter zugesprochen, bei dem Pascal Hackethal HFC-Keeper Luca Bendel keine Chance ließ (111).

Es ging ins Elfmeterschießen! In dem verwandelten die HFC-Schützen Zaruba, Stierlin, Richardson und Löhmannsröben allesamt sicher. Bendel parierte die Elfmeter von Vukancic und Baudis und wurde zum gefeierten Helden.

Im Viertelfinale trifft der HFC nun auf Verbandsligist Blau-Weiß Dölau.