Halle/MZ. - Man kennt diese Bilder ja aus dem großen Fußball: Stürmerstars wie Kane oder Haaland schießen mal wieder drei Tore in einem Spiel, und neben einer üppigen Trefferprämie gibt es als haptisches Andenken noch den Spielball geschenkt. Mit dem posiert es sich in den Sozialen Medien einfach besser als mit einem Bündel Geldscheine. Am Samstag, nach dem 3:1-Sieg des Halleschen FC gegen den FC Ingolstadt, kam Niklas Landgraf mit dem Spielball in den Kabinentrakt des Leuna-Chemie-Stadions spaziert – und musste sich erklären.