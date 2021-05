Tim Schreiber glänzt beim HFC-Debüt

Halle (Saale) - Einen kleinen Genuss wollte sich der Debütant doch gönnen. War ja auch sehr verdient. Sowieso für das erste Profispiel überhaupt. Aber dann zeigte Tim Schreiber auch noch eine starke Leistung und blieb ohne Gegentreffer. Mehr geht für einen Torhüter nicht.

Also: „Heute wird ein bisschen gefeiert“, sagte der Leihkeeper des Halleschen FC nach dem 4:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden am Sonntag in der dritten Fußballliga. „Ein bisschen“ war sehr ernst gemeint. „Ich trinke ein Radler“, sagte Schreiber über seine Feierpläne. „Morgen ist ja wieder Training.“

Das Getränk der Wahl an diesem besonderen Tag, samt der Begründung ganz der Vollprofi, verrät einiges über den jungen Torwart. 19 Jahre alt ist Tim Schreiber im April erst geworden. Aber seit seinem zwölften Lebensjahr ist der gebürtige Freitaler bereits bei RB Leipzig aktiv. Im Nachwuchs des Bundesligisten wurden Talent und Ehrgeiz geformt.

Tim Schreiber: Bei RB Leipzig führt kein Weg vorbei an Peter Gulacsi

Dieses Debüt im Männerbereich war deshalb für ihn mehr logischer Schritt als herausragendes Ereignis. Was sich nicht nur an der verhaltenen Feier zeigte, sondern auch daran, wie abgeklärt Schreiber über den ersten Profieinsatz sprach. „Eine normale Anspannung“, sei vor der Partie da gewesen. „Es war zwar mein erstes Männerspiel, aber ich habe im Nachwuchs ja schon große Spiele gemacht.“

Etwa in der Champions League der Junioren oder für deutsche Nachwuchsnationalteams von der U15 bis zur U19. Klar deshalb, wohin der Weg mal führen soll: in die Bundesliga. Weil bei RB an Peter Gulacsi aber erstmal kein Weg vorbeiführt, ist Schreiber seit Anfang 2021 auf Leihbasis beim HFC, soll bis Sommer 2022 Spielpraxis sammeln.

Da Stammkraft Sven Müller am Sonntag leicht erkrankt pausierte, durfte Schreiber das nun erstmals in der Liga. Das Debüt verlief deutlich besser als der missratene erste Testspieleinsatz Ende März in Chemnitz (0:1). Da hatte sich der 1,91-Meter-Mann beim Gegentor unglücklich am Mittelfuß verletzt. Diesmal zeigte er dagegen sein enormes Talent. Zweimal reagierte er herausragend, parierte einen Kopfball aus der Nahdistanz und einen verdeckten Fernschuss außergewöhnlich reaktionsschnell und sicherte so die Null. „Das sind Instinkte“, sagte Schreiber über seine Glanztaten und bescheinigte sich selbst ein „gutes Spiel“. Abgeklärt eben.

Terrence Boyd lobt Debütant Tim Schreiber: „Grandios!“

Verdiente Lobeshymnen kamen aber von anderen. „Grandios“, habe Schreiber gehalten, schwärmte Doppeltorschütze Terrence Boyd. „Er war wenig gefordert, in den entscheidenden Szenen aber sofort da. Das hat er sehr gut gemacht“, befand Trainer Florian Schnorrenberg. Und: „Er ist einer der besten deutschen Torhüter in seinem Alter.“

Der deshalb beim HFC kein Reservist bleiben will. Ließe sich mit dem Ziel Spielpraxis sammeln für größere Aufgaben ja auch nicht vereinen. „Ich bin hier hergekommen, um die Nummer eins zu werden“, betonte Schreiber, schränkte allerdings, wieder ganz der Musterprofi, ein: „Wenn das nicht klappt, stelle ich mich in den Dienst der Mannschaft.“

Tim Schreiber und Sven Müller: HFC-Torwartduo für 2021/22 steht

Was Schreibers sehr überzeugendes Debüt in jedem Fall zeigte: Über die Torwartposition muss sich der neue Sportchef Ralf Minge keine Gedanken machen. Mit Sven Müller und eben Schreiber stehen zwei fähige Fachkräfte für die kommende Saison unter Vertrag. Der Trainer, ob er nun weiter Florian Schnorrenberg heißt oder einen neuen Namen tragen wird, hat daher die Qual der Wahl.

Vom neuen Macher Minge ist Schreiber übrigens überzeugt. „Ich kenne ihn als Freitaler vom Namen her, es ist eine gute Nachricht, dass er hier ist“, sagte er. „Er bringt eine gute Aura mit, jeder war ruhig, als er erstmals in die Kabine kam. Ich denke, nächste Saison kann man was erwarten.“ (mz)