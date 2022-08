André Meyer: „Wir haben den Moment verpasst, das Spiel zu entscheiden“

Was Trainer und Spieler zum 1:1 zwischen dem Halleschen FC und dem SV Meppen am Freitagabend sagen.

Halle (Saale)/MZ - 1:1 hieß es am Ende zwischen dem Halleschen FC und dem SV Meppen in der 3. Liga. Ein durchaus gerechtes Ergebnis, wie sich die Protagonisten am Freitagabend nach Abpfiff im Leuna-Chemie-Stadion einig waren. Die Stimmen zum Spiel von Magenta Sport.

André Meyer (HFC-Trainer): „Es ist ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wir haben den Moment verpasst, das Spiel zu entscheiden. Wir haben eine dominante erste Halbzeit gespielt, machen zu Recht das 1:0. Nach der Pause haben wir eine sehr gute Phase mit drei, vier Großchancen. Die musst du einfach mal nutzen, um 2:0 zu führen und es dann souverän runterzuspielen. Ab Minute 60 haben wir unsere Struktur verloren und wurden zu passiv. In der Summe kassieren wir dann zu Recht den Ausgleichtreffer und müssen das Ergebnis auch so akzeptieren.“

... über die Leistung der Mannschaft: „Man sieht die Entwicklung der jungen Spieler. Sie stellen sich nicht in einen Schatten. Es gibt immer mal wieder einen Einschlag, aber in der Summe ist das sehr positiv. Irgendwann werden wir solche Spiele auch erfolgreich zu Ende spielen.“

Stefan Krämer (SVM-Trainer): „In der ersten Halbzeit war es kein gutes Spiel. Wir kriegen zur Zeit komische Gegentore - wir köpfen den Hinterkopf vom Gegner an und der Ball geht rein. Nach der Pause hatten wir Glück, als Halle zwei, drei Chancen hatte. Wenn das 2:0 fällt, wird es schwierig. Aber danach hatten wir das Spiel gut im Griff und auch Chancen. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir noch ein Tor machen. Uns haben die Wechsel gut getan. Mit dem Auftritt ab der 55. Minute bin ich zufrieden und der Punktgewinn geht absolut in Ordnung.“

Niklas Kreuzer (HFC-Verteidiger): „Es fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir hatten uns viel mehr vorgenommen heute. in der ersten Halbzeit war es gegen defensive Meppener so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Unser System mit Viererkette hat gut funktioniert. Dann führst du in einem typischen Drittligaspiel 1:0 und musst einfach versuchen, das über die Zeit zu bringen. Wir haben Meppen gut vom Tor weggehalten und hatten eigentlich alles im Griff. Aber du musst halt bis zum Schluss konsequent verteidigen und darfst nicht so ein Gegentor fressen. Wenn wir das 2:0 machen, ist der Deckel drauf und wir gewinnen das Spiel.“

Marvin Pourie (SVM-Torschütze): „Halle war in der erste Halbzeit klar die bessere Mannschaft, hat sehr druckvoll aufgespielt und uns hinten reingedrängt. Wir hatten keinen Zugriff, sie haben uns das Leben schwer gemacht. In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, bei dem uns noch der 'Lucky Punch' zum Ausgleich gelingt. Aber insgesamt fand ich Halle die bessere Mannschaft heute. Mir hat in unserem Spiel die Ruhe am Ball gefehlt, das müssen wir noch lernen. Aber wir sind auf dem besten Wege und eine harmonische Mannschaft. Die Saison kann noch was werden!“