Steht Zimmerschied schon am Mittwoch im Kader?

Halle/MZ - Beim Halleschen FC ging es am Sonntag weiter mit dem ungewollten Ersatzprogramm. Weil das für Samstag geplante Drittliga-Heimspiel nach einem Corona-Ausbruch bei Gegner VfL Osnabrück abgesetzt wurde, absolvierte die Mannschaft eine volle Einheit am Stadion. Am Freitag hatte noch ein internes Trainingsspiel Elf gegen Elf über dreimal 15 Minuten auf dem Programm gestanden. HFC-Trainer André Meyer bleibt nichts anderes übrig: Er muss das Beste aus der misslichen Lage machen.