Stammplatz erkämpft: Julian Guttau meldet sich beim HFC zurück

Flügelspieler Julian Guttau hat sich nach schwierigem Stand zum Saisonstart wieder in die Startelf gearbeitet. Wie er sich nun behaupten möchte.

Halle (Saale)/MZ - Ob die besondere Maßnahme bei der Regeneration geholfen hat, das vermochte HFC-Spieler Julian Guttau noch nicht genau einzuschätzen. Wie alle Stammspieler von Fußball-Drittligist Halleschen FC musste sich der 21-Jährige vor dem Heimspiel gegen den SC Verl am Freitag (19 Uhr im Liveticker), dem dritten in acht Tagen, zur muskulären Erholung in eine Kältekammer begeben.