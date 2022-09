Stadtderby in Halle kann kommen: HFC siegt locker bei Eintracht Elster

Elster/MZ - Selbstvertrauen für die Stürmer und ein standesgemäßer Sieg, der aber durchaus hätte höher ausfallen können, wenn gar nicht müssen. Die Pflichtaufgabe in der zweiten Runde des Fußball-Landespokals bei Landesligist Eintracht Elster am Sonntagnachmittag meisterte der Hallesche FC mit einem 5:0 (3:0)-Erfolg ohne Probleme und machte damit den ersten Schritt in Richtung Titel.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.