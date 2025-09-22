Beim Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena im April sorgten Fans des Halleschen FC für unrühmliche Szenen und drangen in den Innenraum des Stadions vor. Die Ermittlungen zogen sich über Monate, führten nun aber zu weiteren Ergebnissen.

Kommt es nun zu Stadionverboten?

Das Regionalliga-Spiel zwischen Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC im April stand nach Randale der HFC-Fans kurz vor dem Abbruch.

Gera/Halle/MZ/CKI - Im April kam es beim Regionalliga-Duell zwischen Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC zu unrühmlichen Szenen: In der Halbzeitpause lösten Anhänger aus dem Gästeblock einen Zaunpfahl und verschafften sich so Zugang zum Innenraum.