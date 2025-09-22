Kommt es nun zu Stadionverboten? Randale der HFC-Fans in Jena: Staatsanwaltschaft identifiziert weitere Verdächtige
Beim Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena im April sorgten Fans des Halleschen FC für unrühmliche Szenen und drangen in den Innenraum des Stadions vor. Die Ermittlungen zogen sich über Monate, führten nun aber zu weiteren Ergebnissen.
Gera/Halle/MZ/CKI - Im April kam es beim Regionalliga-Duell zwischen Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC zu unrühmlichen Szenen: In der Halbzeitpause lösten Anhänger aus dem Gästeblock einen Zaunpfahl und verschafften sich so Zugang zum Innenraum.