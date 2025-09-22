weather wolkig
  4. Ermittlungen zu HFC-Randale in Jena: Stadionverbot noch offen - weitere Täter ermittelt

Beim Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena im April sorgten Fans des Halleschen FC für unrühmliche Szenen und drangen in den Innenraum des Stadions vor. Die Ermittlungen zogen sich über Monate, führten nun aber zu weiteren Ergebnissen. 

Aktualisiert: 23.09.2025, 11:37
Das Regionalliga-Spiel zwischen Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC im April stand nach Randale der HFC-Fans kurz vor dem Abbruch. Foto: Imago/Lobeca

Gera/Halle/MZ/CKI - Im April kam es beim Regionalliga-Duell zwischen Carl Zeiss Jena und dem Halleschen FC zu unrühmlichen Szenen: In der Halbzeitpause lösten Anhänger aus dem Gästeblock einen Zaunpfahl und verschafften sich so Zugang zum Innenraum.