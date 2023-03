Der Abstiegskampf in der 3. Liga bleibt eng - aber der Hallesche FC punktet weiter und behauptet Rang 15 in der Tabelle.

Tabellenplatz 15 verteidigt: HFC-Keeper Felix Gebhardt und Trainer Sreto Ristic nach dem 1:1 in Elversberg.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC steht auch nach dem 28. Spieltag in der 3. Liga auf einem Nichtabstiegsplatz. Durch das hart erkämpfte 1:1 bei Tabellenführer SV Elversberg am Sonntag trennt Halle allerdings nur noch das bessere Torverhältnis von der Konkurrenz unterm Strich.

Dass es für Halle ein schwieriger Spieltag wird, stand schon vor dem ersten Anpfiff des Wochenendes fest. Während der HFC beim Spitzenreiter ranmusste, standen gleich zwei direkte Kellerduelle an - die Konkurrenz würde also auf jeden Fall punkten.

3. Liga: Oldeburg und BVB II gewinnen direkte Kellerduelle

Und doch machte der HFC recht viel aus dem Spieltag. Das 1:1 in Elversberg ist ein klarer „Bonuspunkt“, das Team bleibt zudem unter Trainer Sreto Ristic weiter unbesiegt und hat nun 27 Zähler auf dem Konto. Die Gewinner des Wochenendes sind allerdings VfB Oldenburg (2:1-Sieg in Bayreuth) und Borussia Dortmund II (4:0-Sieg gegen Zwickau), die durch die Erfolge in den Kellerduellen nun ebenfalls 27 Punkte haben. Das Torverhältnis spricht aber für Halle, das damit auf Rang 15 bleibt.

Lesen Sie hier: Stimmen zum 1:1 des HFC in Elversberg

Zwickau (24) und Bayreuth (25) bleiben hingegen ebenso unter dem Strich wie der SV Meppen. Das Tabellenschlusslicht verlor bereits am Freitagabend mit 1:3 bei Viktoria Köln und hat nun schon sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Der Abstiegskampf in der 3. Liga bleibt weiter hochspannend. Am kommenden Spieltag hat der HFC zum Auftakt den MSV Duisburg mit Ex-Coach Torsten Ziegner und Ex-Sportchef Ralf Heskamp (aktuell Rang 13 in der Tabelle mit 35 Punkten) zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion (Freitag, 19 Uhr im Liveticker).

Direkte Duelle der Kellerteams gibt es dann am Wochenende nicht: Oldenburg empfängt Köln, BVB II spielt bei 1860 München, Bayreuth in Dresden, Zwickau gegen Ingolstadt und Meppen gegen Aue.