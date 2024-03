So will HFC-Trainer Ristic Bonga in Regensburg ersetzen

Halle/MZ - Sreto Ristic überquerte am Freitagmittag gemächlichen Schrittes den Parkplatz am Leuna-Chemie-Stadion zum Trainingsplatz des Halleschen FC. Die Hände in den Hosentaschen, den Blick nach unten gerichtet, machte der Fußballlehrer einen nachdenklichen Eindruck. Vielleicht war er in Gedanken noch ein letztes Mal bei Tarsis Bonga, seinem hoch aufgeschossenen Flügelstürmer. Der war zuletzt einer der auffälligsten Spieler beim Drittligisten, hat sich jedoch eine vom Verein nicht näher benannte Knieverletzung zugezogen und droht für den Rest der Saison auszufallen.

Spätestens nach dem Abschlusstraining vor dem Spiel bei Jahn Regensburg an diesem Samstag (14 Uhr/MagentaSport) war Bongas Ausfall für Ristic aber kein Thema mehr, viel zu oft ist er in dieser Saison schon mit solchen Szenarien konfrontiert gewesen. „Man härtet da emotional irgendwann ab“, sagte der Trainer, „wir versuchen, positiv dagegenzuwirken, zusammenzurücken.“

Bongas Fehlen, nach MZ-Informationen hat der Winterzugang eine Bänderverletzung, die konservativ behandelt wird, reiht sich in eine Liste voller Ausfälle ein, die der HFC in den vergangenen Monaten zu beklagen hatte.

Da war zuerst die Schockdiagnose Hodenkrebs bei Niklas Kreuzer im August 2023, dann folgten in der ersten Saisonhälfte die wochen- oder monatelangen Ausfälle der Routiniers Besar Halimi (Knöchel), Marvin Ajani (Knie) und Niklas Landgraf (Schulter) sowie der Kreuzbandriss von Sebastian Zielenicki kurz vor Weihnachten. Jüngst fiel mit Brian Behrendt (Oberschenkel) ein weiterer Winterzugang mehrere Wochen aus.

Ristic aber ist trotz der sich wiederholenden Rückschläge darum bemüht, Zuversicht zu versprühen: „Wenn wir weiterhin bei uns bleiben, wird das Glück am Ende auf unserer Seite sein“, sagte er vor der Abreise nach Regensburg.

Einer, der in einem ähnlichen Maße wie der Trainer des HFC Positivität ausstrahlt, ist Kreuzer. Der Vizekapitän, der im zweiten Halbjahr 2023 im Kampf gegen die schwere Krankheit vier Chemotherapien über sich ergehen lassen musste, arbeitet seit Anfang Januar Stück für Stück daran, seine alte Klasse zu erreichen – und steht in Regensburg nun vor seinem Startelf-Comeback in der dritten Liga.

Nachdem der Rechtsverteidiger in der Vorwoche bereits im Landespokal beim lockeren 5:1 in Thale erstmals wieder 90 Minuten gespielt hatte, stand er am Freitag im Abschlusstraining in der vermeintlichen Startelf.

Ristic wollte im Anschluss zwar nicht bestätigen, dass Kreuzer von Beginn an spielen wird, viele Zeichen deuten jedoch darauf hin. „Er bringt uns mit seiner Erfahrung voran, das hat er in den Kurzeinsätzen gezeigt“, lobte Ristic. Seit der Rückkehr spielte Kreuzer zwar nie länger als 20 Minuten, doch der Trainer sieht den 30-Jährigen körperlich bereit für mehr. „Er macht einen sehr guten Eindruck“, bestätigte er, nannte zudem Julian Eitschberger, bislang die Stammkraft hinten rechts, als Option für eine offensivere Position. Bongas Rolle als Flügelstürmer wird aber wohl erst einmal Erich Berko einnehmen, für den gelbgesperrten Tunay Deniz rückt Aljaz Casar in das zentrale Mittelfeld.

Ristic rechnet seinem Personal gute Chancen aus, beim Tabellendritten nicht nur zu bestehen, sondern sogar zu gewinnen. Regensburg, Anfang Februar mit elf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz noch designierter Aufsteiger, hat sechsmal in Folge nicht gewonnen, nur drei Zähler geholt und das Polster eingebüßt.

„Wir haben aber auch einen gewissen Druck“, sagte Ristic, dessen Team vor zwei Wochen gegen Schlusslicht SC Freiburg II in letzter Sekunde den Ausgleich zum 2:2 kassiert hatte. „Wir müssen mannhaft Fußball spielen“, forderte der Trainer, bevor er wieder den Parkplatz in Richtung Kabine überquerte – den Kopf aufgerichtet, federnden Schrittes.