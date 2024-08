Als der Routinier zurückkehrte, war unklar, in welchem Zustand der extrovertierte Profi ist. Bisher präsentiert er sich als Stammkraft und Retter in der Not.

Halle/MZ/TG. - Aufstiege, Abstiege, Insolvenzen und Skandale – Jan Löhmannsröben hat ja eigentlich alles gesehen und erlebt, was man als professioneller Fußballer so sehen und erleben kann. Am vergangenen Freitagabend aber, am Ende des ersten Saison-Heimspiels des Halleschen FC in der Regionalliga, da gab es für den 33-Jährigen noch einmal eine neue Erfahrung. „Ein Tor zum Ausgleich in der letzten Minute ist mir noch nie gelungen“, erzählte Löhmannsröben, der den HFC, den Absteiger aus der dritten Liga, gegen den VFC Plauen, den Aufsteiger aus der Oberliga, vor einer Blamage bewahrt hatte.