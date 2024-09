Halle/MZ - ie Sehnsucht der Fans lieferte die Vorlage. Wo bleibt nur der versprochene Offensivtransfer, hatten die Anhänger des Halleschen FC in den vergangenen Tagen in immer größerer Verzweiflung unter jeden Beitrag in den Sozialen Medien des Fußball-Regionalligisten kommentiert. Am Donnerstag, punkt 13.30 Uhr, war es soweit. „Hallo Leute“, sagte Fabrice Hartmann erste Sätze als HFC-Spieler in die Kamera. „Kein Stress, ich bin ja jetzt da.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.