So hat sich der HFC in den vergangenen Monaten verändert

Halle/MZ. - Der 24. Juli dieses Jahres, ein Mittwoch, war ein Sommertag, wie man ihn sich wünscht: sonnig, einzelne Wolken, nicht zu warm. Gegen Mittag saß Mark Zimmermann zum ersten Mal vor einem Pflichtspiel auf dem Pressepodium im Leuna-Chemie-Stadion, der Hallesche FC sollte am Abend darauf mit einem 0:0 beim Chemnitzer FC in seine erste Regionalliga-Saison seit 2011/2012 starten. Und weil Trainer Zimmermann genauso wie mehr als 20 der Fußballprofis im Kader neu war, wusste niemand so recht, wohin die Reise gehen würde.