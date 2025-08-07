Fussball-Regionalliga Nordost Nach Attacken des Hertha-Präsidenten: So blickt HFC-Trainer Schröder auf das Duell mit Zehlendorf
Zehn Jahre lang war Robert Schröder bei Hertha Zehlendorf. Er ging eigentlich im Guten, half sogar bei der Suche nach seinem Nachfolger. Trotzdem sieht sich der 37-Jährige vor dem Wiedersehen am Samstag Attacken ausgesetzt. Was er dazu und zum Spiel an sich sagt.
Aktualisiert: 07.08.2025, 17:12
Halle/MZ - Sein Abschied war vollumfänglich. Am Tag, als Robert Schröders Vertrag als Trainer von Hertha Zehlendorf endete, endete auch seine Zeit in den vereinsinternen Kommunikationskanälen. „Ich bin direkt aus allen Gruppen ausgetreten“, erzählt der jetzige Coach des Halleschen FC auf die Frage hin, ob es etwa via Whatsapp noch Kontakt zu seinem Ex-Klub gibt.