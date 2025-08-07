Fussball-Regionalliga Nordost Nach Attacken des Hertha-Präsidenten: So blickt HFC-Trainer Schröder auf das Duell mit Zehlendorf

Zehn Jahre lang war Robert Schröder bei Hertha Zehlendorf. Er ging eigentlich im Guten, half sogar bei der Suche nach seinem Nachfolger. Trotzdem sieht sich der 37-Jährige vor dem Wiedersehen am Samstag Attacken ausgesetzt. Was er dazu und zum Spiel an sich sagt.