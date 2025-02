Berlin/MZ - War es das vertraute Gefühl, die Leichtigkeit des Seins, die Serhat Polat in seiner Heimatstadt erfasst hat? „Ich kenne die Berliner Luft“, sagte der Offensivspieler des Halleschen FC am Sonntag in Lichtenberg zumindest mit einem Lächeln im Gesicht. „Ich hoffe aber natürlich, dass ich bald auch in Halle treffe.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.