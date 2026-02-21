Der Hallesche FC musste sich im Heimspiel am Samstag in Geduld üben und bliebt trotz Überlegenheit lange ungefährlich. Stierlin und Fabrice Hartmann brachten aber mit ihren Treffern doch den Sieg.

Niclas Stierlin bricht den Bann: HFC siegt auch gegen den Greifswalder FC

Sechs Punkte aus zwei Spielen

Niclas Stierlin (r.) brachte den Halleschen FC gegen den Greifswalder FC in der zweiten Halbzeit in Führung.

Halle/MZ. Die Bedingungen waren nahezu optimal. Temperaturen nahe der zehn Grad herrschten am Samstag im Heimspiel des Halleschen FC in der Fußball-Regionalliga gegen den Greifswalder FC im Leuna-Chemie-Stadion. Tage davor stand eine Austragung wegen der frostigen Temperaturen noch auf der Kippe. Der Verein entschloss sich die Rasenheizung anzuschmeißen, weshalb der Platz spielbereit war.