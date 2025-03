Das 1:1 in Luckenwalde war für den HFC nicht nur ein sportlicher Dämpfer. Die Partie hat auch personell böse Folgen: Verteidiger Burim Halili fällt langfristig aus.

Halle/MZ - Der Hallesche FC muss für den Rest der Saison auf Burim Halili verzichten. Der Innenverteidiger hat sich beim 1:1 beim FSV Luckenwalde am Samstag in der Fußball-Regionalliga eine Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen, wie der Verein am Montag bekanntgab.

Halili war Stammkraft im Abwehrzentrum des HFC, der 26-Jährige, im Sommer 2024 zu seinem Jugendverein zurückgekehrt, absolvierte 20 Spiele in dieser Saison, erzielte zwei Tore und gab drei Vorlagen. Bereits am Montag ist der Hallenser mit kosovarischen Wurzeln operiert worden. Seinen Platz in der Verteidigung dürfte Kilian Zaruba einnehmen. Der 22-Jährige war zuletzt bereits erste Alternative.