Schnorrenberg über HFC-Transfers: „Solche Säulen möchte man gern erhalten“

Die Wiedersehensfreude war groß: Niklas Kreuzer, dessen Verpflichtung bis 2023 der Hallesche FC am Freitag verkündet hatte, verließ nach seinem Klub-Fototermin am Mittag gerade die Geschäftsstelle im Erdgas Sportpark. Da traf er auf den zweiten Zugang Justin Eilers. Die Beiden umarmten sich lange und herzlich. Schließlich eint sie die gemeinsame Vergangenheit in Schwarz-Gelb bei Dynamo Dresden. Direkt danach fuhren sie gemeinsam zur Leistungsdiagnostik in das Uniklinikum Halle.