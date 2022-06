Vor 60 Jahren: Als Halle seinen letzten große Titel gewann

Vor 60 Jahren gewann der Klub als Außenseiter den Pokal der DDR. Ein Torschütze erinnert sich. Was das Erfolgsgeheimnis von Coach Heinz Krügel war.

Ein Wandbild vor dem Leuna-Chemie-Stadion erinnert an die Pokalsieger von vor 60 Jahren.

Halle (Saale)/MZ - Vor 60 Jahren schlug die große Stunde von Heinz Walter. Der damals 29-jährige offensive Mittelfeldmann stand an jenem Pfingstsonntag in der Fußball-Elf des SC Chemie Halle, der vor 10.000 Zuschauern in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) eine faustdicke Überraschung gelang.