Saisonaus für Tom Zimmerschied? HFC wartet auf Diagnose aus München

Tom Zimmerschied hat sich beim Halleschen FC erneut an der Schulter verletzt.

Halle (Saale)/MZ - Noch immer steht eine endgültige Diagnose zur Verletzung von HFC-Profi Tom Zimmerschied aus. Am Sonntag war der 23-Jährige nach München gefahren, um sich dort genauer untersuchen zu lassen.

Zimmerschied war am Freitag im Training auf seine ehemals verletzte und in München operierte Schulter gestürzt und dann unter Tränen in die Kabine geführt worden.

Sollte die Verletzung wieder aufgebrochen und eine neuerliche Operation nötig sein, droht ihm eine Ausfall womöglich bis zum Drittliga-Saisonende.