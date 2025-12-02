Rekordtorschütze des HFC in 3. Liga Er war der Zyklop des Halleschen FC: Wie es für Terrence Boyd nach dem Karriereende weitergeht
Der Deutsch-Amerikaner war beim HFC nicht nur Torgarant, sondern brachte dem Klub mit seiner unverstellten Art viel Strahlkraft. Nach der Saison macht er Schluss mit Fußball. Wie Boyd die Entscheidung begründet und was er vorhat.
Mannheim/Halle/MZ/CKI - Terrence Boyd hinterließ in seinen zweieinhalb Jahren von Sommer 2019 bis Ende 2021 beim Halleschen FC bleibende Spuren. Noch heute ist der Deutsch-Amerikaner mit 39 Toren in 85 Spielen der Rekordtorschütze des HFC in der 3. Liga.