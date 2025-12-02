Rekordtorschütze des HFC in 3. Liga Er war der Zyklop des Halleschen FC: Wie es für Terrence Boyd nach dem Karriereende weitergeht

Der Deutsch-Amerikaner war beim HFC nicht nur Torgarant, sondern brachte dem Klub mit seiner unverstellten Art viel Strahlkraft. Nach der Saison macht er Schluss mit Fußball. Wie Boyd die Entscheidung begründet und was er vorhat.