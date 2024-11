Halle/MZ - Am Mittwochabend gab es grünes Licht: Der Vorstand des Halleschen FC gibt in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat Gelder frei. Um sich bei besten Bedingungen, die es im Winter in Halle nicht stabil gibt, auf die Rückrunde der Fußball-Regionalliga vorzubereiten, soll der Aufstiegsanwärter ein Trainingslager im Süden absolvieren können. „Ich habe das Zeichen bekommen, dass wir es versuchen“, sagte Daniel Meyer, als Sportchef zuständig für die Planung, am Donnerstag der MZ.

