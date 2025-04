Der HFC hat für den Ostkracher in Jena am Freitag nur 1.050 Tickets erhalten. Die Fans sind sauer, ein Statment bleibt unbeantwort. Kommt es zur Eskalation?

Halle/MZ - Nach dem Ostkracher ist für den Halleschen FC vor dem Ostkracher. Nach dem 2:0 in der Fußball-Regionalliga gegen den FSV Zwickau am vergangenen Samstag steht an diesem Freitag (20.20 Uhr/MDR) das Spiel bei Carl Zeiss Jena an. Es ist ein Duell um Punkte und auch Prestige – die Fanszenen der beiden Vereine pflegen eine Feindschaft.