Halle/MZ - Der direkte Wiederaufstieg in die dritte Liga ist für den Halleschen FC angesichts von elf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Lok Leipzig zuletzt in die Ferne gerückt. Der Verein muss sich auf ein weiteres Jahr in der Regionalliga einstellen. Dafür stellen die Rot-Weißen nun die Weichen und verkündeten am Mittwoch gleich zwei Vertragsverlängerungen: Mittelfeldspieler Niclas Stierlin, dessen Vertrag sich nach MZ-Informationen nur im Falle des Aufstiegs verlängert hätte, sowie Verteidiger Robert Berger bleiben dem HFC auch über die Saison hinaus erhalten. Beide Verträge wurden um jeweils zwei Jahre verlängert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.