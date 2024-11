Eine Halbzeit lang dominiert der HFC bei Aufsteiger Zehlendorf, am Ende muss er um den Sieg bangen. Woher kommt diese Diskrepanz? Und welchen Fortschritt gibt es dennoch?

Einbruch in zweiter Halbzeit

Joe-Joe Richardson traf gegen Zehlendorf zum 2:0, der vermeintlichen Vorentscheidung. Am Ende musste der HFC zittern.

Berlin/MZ. - Mark Zimmermann pustete dreimal kräftig und gut sichtbar für alle durch. Der Trainer des Halleschen FC versuchte gestisch gar nicht zu vertuschen, was für Minuten des Bangens und Hoffens seine Fußballprofis ihm da gerade beschert hatten. Und auch verbal schlug der 50-Jährige später in die Kerbe der puren Erleichterung. „Ich bin sehr stolz, am Ende mussten wir zittern“, sagte Zimmermann nach dem 2:1-Erfolg des HFC bei Hertha Zehlendorf.