Trend zeigt in die falsche Richtung: Warum Trainer Mark Zimmermann beim HFC in den Fokus rückt

Halle/MZ - Die Suche nach Antworten setzte sich bei Mark Zimmermann am Mittwochvormittag fort. Mit nachdenklicher Miene stapfte der Trainer des Halleschen FC über den Parkplatz des Leuna-Chemie-Stadions zum Spielersatztraining seiner Mannschaft. Dort beobachtete der 51-Jährige mit verschränkten Armen, überließ Anweisungen seinem Co-Trainer André Hainault.

Klare Worte hatte Zimmermann bereits am Vortag gefunden. Am Dienstagabend hatte der HFC im Nachholspiel der Regionalliga beim FC Eilenburg eine 2:1-Führung trotz Überzahl nicht über die Zeit gebracht und gegen den Abstiegskandidaten wie schon im Hinspiel Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 2.2 kassiert. Ein Blamage-Déjà-vu. „Wir haben die Nerven verloren, das Spiel hergeschenkt“, sagte er.

Zimmermann rätselt über Schlussphase in Eilenburg

Zimmermann rätselte danach öffentlich: Wie nur konnte seine Mannschaft dieses Spiel noch aus der Hand geben? Warum agierte sie über weite Strecken der Halbzeit mutlos und spielte den Ball nur noch nach hinten, anstatt aufs dritte Tor zu gehen? Warum igelte sie sich ein und kassierte als Quittung den späten Ausgleich?

Dass Zimmermann darauf selbst keine Antworten wusste, ist kein gutes Zeichen. Umso alarmierender ist es aber, dass sich diese Fragen beim HFC über die gesamte Saison hinweg und in der Rückrunde immer akuter stellen. Sollte kein mittelschweres Wunder geschehen, werden die Rot-Weißen auch in der kommenden Saison in der Regionalliga antreten. In Eilenburg wurde die letzte Chance, noch einmal Druck auf Tabellenführer Lok Leipzig aufzubauen, verspielt. Bei sieben Punkten steht der Rückstand. „In der Verfassung sind wir kein ernsthafter Konkurrent“, sagte der Coach ernüchtert.

Der HFC ist im Frühjahr 2025 weit entfernt vom eigenen Anspruch ein Spitzenteam der Liga zu sein. Bis auf das Heimspiel gegen Viktoria Berlin (3:0) konnte der Drittligaabsteiger in keinem Spiel der Rückrunde spielerisch überzeugen, ließ zudem auch oft Energie und Mentalität vermissen.

Luckenwalde, Hertha BSC II, jetzt Eilenburg: Zuletzt reiht sich gar schwacher Auftritt an schwacher Auftritt. Sportchef Daniel Meyer hatte bereits vor dem neuerlichen Patzer gegen die Halbprofis aus Eilenburg den Druck auf das Trainerteam und damit vor allem Zimmermann erhöht, indem er eine Entwicklung einforderte. „Meine klare Forderung ist, dass wir mehr Klarheit und Dominanz in unser Spiel bringen und verstärkt eine eigene spielerische Identität entwickeln“, hatte er im Interview mit der MZ erklärt.

Nach Eilenburg bleibt aber der Eindruck, dass die Entwicklung in die falsche Richtung geht. Was Zimmermann immer mehr in den Fokus rückt. „Uns Torchancen herauszuspielen, das geht uns ja schon seit längerem ab“, erkannte der selbst am Dienstag an.

Anvisierte Punktemarke nur noch schwer erreichbar

Die anvisierten 70 Punkte plus X sind in der aktuellen Form nur schwer erreichbar. Der Aufstieg ist erst recht kein Thema. „Wir sollten uns auf uns selbst konzentrieren und erst einmal gute Spiele absolvieren“, bekräftigte Zimmermann.

Der Trainer muss Antworten finden. Und das schnell: Am Samstag (16 Uhr/MDR) kommt der FSV Zwickau in das Leuna-Chemie-Stadion, am Freitag darauf geht es zu Carl-Zeiss Jena.