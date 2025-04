Halle/MZ/FAB - Selbst die größten Optimisten in Reihen des Halleschen FC dürften am Sonntag die Hoffnung auf den direkten Wiederaufstieg in die dritte Liga aufgegeben haben. Nach dem 0:2 des Fußball-Regionalligisten bei Carl Zeiss Jena am Freitag siegte Tabellenführer Lok Leipzig im Derby bei Chemie Leipzig mit 3:0. Sechs Spieltage vor Saisonende liegt der HFC nun schon zehn Punkte zurück.

