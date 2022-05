Ralf Heskamp verrät: Diesen Trainer hätte ich fast zum Halleschen FC geholt

Ralf Heskamp sitzt beim Duell seiner Ex-Klubs am Freitag auf der Tribüne. Wem er die Daumen drückt und wie er die Saison beider Teams einschätzt.

Halle (Saale)/MZ - Die freie Zeit weiß Ralf Heskamp auch nach fünf Monaten noch produktiv zu nutzen. Am Dienstagvormittag etwa stand Rasenmähen auf der To-do-Liste des 56-Jährigen. Generell „gibt es noch einiges am Haus zu tun“, berichtet der ehemalige Sportchef des Halleschen FC gut gelaunt am Telefon.