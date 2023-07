Bennstedt/MZ - Ein wenig Anlaufzeit hat der Hallesche FC am Samstag im ersten Test der Vorbereitung bei Landesliga-Aufsteiger FSV Bennstedt gebraucht, am Ende stand mit einem 15:0 (7:0) aber doch ein deutliches Ergebnis für die Rot-Weißen zu Buche.

HFC-Trainer Sreto Ristic gab allen Spielern Einsatzzeit, in der Pause wechselte er einmal komplett durch.

Die Tore für den HFC vor 800 Zuschauern erzielten Tom Baumgart (21.), Besar Halimi (31.), Andor Bolyki (32., 38., 41.), Probespieler Bnou Marzouk (33.), Dennis Arendt (Eigentor, 36.), Timur Gayret (54.), Tunay Deniz (55., 90.), Matthew Meier (66.), Dominic Baumann (75.), Erich Berko (78.), Jonas Nietfeld (85.) und Luca Vujanic (87.).

Neben dem 27-jährigen Marzouk, der bereits den Trainingsauftakt beim HFC absolvierte, ist seit Freitag ein weiterer Probespieler mit an Bord. Henry John Crosthwaite durfte sich über 45 Minuten zeigen und steuerte immerhin zwei Vorlagen bei.

Der 20-Jährige steht noch bis 2024 bei Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 unter Vertrag. In der vergangenen Saison war er an Regionalligist Austoria Walldorf ausgeliehen, kam dort in 32 Spielen auf vier Tore und ebenso viele Vorlagen. Crosthwaite ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Am Samstag kam er über die rechte offensive Seite, er kann aber auch die Rolle als hängende Spitze einnehmen.

Auch Probespieler Bnou Marzouk konnte sich beim HFC-Schützenfest in Bennstedt in die Torschützenliste eintragen. (Foto: Objektfoto)

Die Entscheidung, ob Marzouk und Crosthwaite unter Vertrag genommen werden, soll bald - womöglich noch am Sonntag - fallen. "Ein weiteres Vorspielen ist nicht vorgesehen", sagt HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik am Rande des Spiels. Zu einer Tendenz machte er aber keine Aussage. Fest steht: In der Offensive hat der HFC noch Bedarf.