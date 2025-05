"Respekt an die Mannschaft, was sie geleistet hat": Wie das erste Saisonfazit beim Halleschen FC ausfällt

Greifswald/MZ/Cki - Unter dem Strich stehen beim Halleschen FC am Ende der Saison in der Fußball-Regionalliga 70 Punkte. 35 davon holten die Rot-Weißen in der Hinrunde, die identische Anzahl in der Rückrunde. Die höchste Saisonniederlage kassiere der HFC ausgerechnet zum Abschluss beim 0:4 beim Greifswalder FC. Die Niederlage bedeutete gleichzeitig das Ende aller Meisterträume. Auf den HFC wartet ein weiteres Jahr in der Regionalliga.