Die Rot-Weißen werden wie schon in der Vorsaison das Eröffnungsspiel der Regionalliga Nordost bestreiten. Dieses Mal hat der HFC sogar Heimrecht und empfängt den BFC Dynamo. Welches brisante Duell danach ansteht.

Halle/MZ/CKI/FAB. Der Hallesche FC wird die Saison in der Fußball-Regionalliga wie schon im vergangenen Jahr eröffnen und empfängt am Samstag, 26. Juli (14 Uhr/MDR) den BFC Dynamo im Leuna-Chemie-Stadion. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Nordostdeutsche Fußball-Verband am Donnerstagabend veröffentlichte.