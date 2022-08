Noch ohne Punkte: Reichen Quantität und Qualität im HFC-Kader?

In Freiburg leisten sich die Erfahrenen in der Abwehr Patzer und werden nun fehlen. Es stellt sich die Frage: Reichen Quantität und Qualität im HFC-Kader?

Halle/MZ - Die personellen Planspiele dürften schon in der Nacht und damit ein gutes Stück fern der Heimat begonnen haben. In Darmstadt unterbrach der Tross des Halleschen FC die Rückfahrt aus Freiburg, nächtigte auch dort. So sollten die Spielerbeine vor dem Heimspiel gegen den VfB Oldenburg am Freitagabend (19 Uhr/MagentaSport) nicht übermäßig belastet werden.