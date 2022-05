Niklas Kreuzer riskiert alles: HFC feiert eine Grätsche wie ein Tor

Schmerzen nach der finalen Grätsche: HFC-Trainer Florian Schnorrenberg erkundigt sich bei Niklas Kreuzer, ob alles okay ist.

Halle (Saale)/MZ - Mit einem fetten Eisbeutel, fachmännisch per Tapeverband am Schienbein befestigt, stand Niklas Kreuzer am Samstagnachmittag im Kabinengang des Leuna-Chemie-Stadions. Der Rechtsverteidiger des Halleschen FC nahm sich nach dem 2:1 im Drittligaspiel gegen Duisburg eine Viertelstunde Zeit für einen Plausch mit MSV-Profi Leroy Kwadwo. Die Abwehrspieler kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Dynamo Dresden.