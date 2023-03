Halle (Saale)/MZ - Die Haare akkurat getrimmt, die Farbgebung des Pullovers knallig rot und damit stimmig, so trat Thomas Sobotzik am Freitag erstmals als Sportchef des Halleschen FC in der Öffentlichkeit auf. Wochenlang hatten die Entscheider des Fußball-Drittligisten Kandidaten gegeneinander abgewogen, am Ende fiel die Wahl auf den 48-Jährigen.

