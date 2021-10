Neue HFC-Sorgen: Drei „Linke“ fehlen vor Heimspiel gegen MSV Duisburg

Halle (Saale)/MZ - Beim Halleschen FC gibt es in der Vorbereitung auf das Drittliga-Heimspiel gegen den MSV Duisburg weiter Personalsorgen. Am Dienstag fehlten neben den Langzeitverletzten Niklas Landgraf, Janek Sternberg und Julian Derstroff im Training.

Landgraf hatte am vergangenen Freitag trotz Grippe-Symptomen gespielt, auch weil Sternberg mit muskulären Beschwerden ausfiel. Der zweite Linksverteidiger sollte am Dienstag individuell trainieren, um eine Ansteckung anderer Profis zu verhindern. Er kann womöglich am Mittwoch wieder in das Teamtraining einsteigen.

Hallescher FC: Julian Derstroff fällt gegen MSV Duisburg aus

Bei Linksverteidiger Sternberg, der sich im Abschlusstraining vor dem Spiel in Osnabrück verletzt hatte, ergab die Diagnose ein Ödem im Oberschenkel. Ein Einsatz gegen Duisburg am Samstag ist fraglich.

Keine Option ist Julian Derstroff. Der linke Flügelspieler kann wegen eines gereizten Nervs im Rücken, der auf die Wade ausstrahlt, weiterhin nicht trainieren. Er ist nicht schmerzfrei, kann nicht sprinten. Derstroffs Rückkehr ist offen.