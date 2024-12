Halle/MZ - Nachdem das letzte Spiel des Halleschen FC in der Fußball-Regionalliga in diesem Jahr beim VFC Plauen witterungsbedingt abgesagt werden musste, wurde die Partie nun neu angesetzt. Die Partie wird am am 28. Januar (19 Uhr) einem Dienstagabend, nachgeholt. Das teilte der HFC am Mittwoch mit.

