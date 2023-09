Im Januar sollen neue Personen in den Vorstand gewählt werden. Ein Duo steht bereit. Auch in die offene Frage nach dem Vereinschef kommt Bewegung.

Halle - Die Suche beim Halleschen FC dauert nach wie vor an. Fast auf den Tag genau sechs Monate ist es her, dass Jens Rauschenbach am 29. März von seinem Amt als Präsident des Fußball-Drittligisten zurückgetreten ist. Schon im Januar hatte der 53-jährige Unternehmer, der dem Klub seit 2019 vorstand, diesen Schritt angekündigt. Rauschenbach führte vor allem persönliche Gründe für den Rückzug an.