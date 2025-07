Weil für ein Wochenende zwei Spiele in der Magdeburger Arena angesetzt sind, könnte die Partie zwischen dem FCM II und Halle verlegt werden. Was das bedeutet.

Halle/MZ/TG. - Es gibt so Dinge, die passen einfach nicht zusammen. Socken und Sandalen zum Beispiel, oder Orangensaft und frisch geputzte Zähne. Für Daniel Meyer gehört auch das bevorstehende Pflichtspiel seines Halleschen FC beim 1. FC Magdeburg II mit in solch eine Liste. „Es ist nicht unser Anspruch, im Wettkampf gegen den zweite Mannschaft von Magdeburg zu spielen“, erklärt der Sportdirektor des HFC in der aktuellen Folge des MZ-Podcasts „Chemie kennt keine Liga“. Vorfreude auf den zweiten Spieltag der neuen Regionalligasaison, sagt Meyer, gäbe es daher keine: „Die steht relativ weit hinten an“. Eher gibt es nun sogar schon Wochen im Voraus Ärger um die Partie.