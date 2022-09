MSV-Star Moritz Stoppelkamp meldet sich fit

Am Samstag empfängt der MSV Duisburg den Halleschen FC. Moritz Stoppelkamp, der Offensivstar der Zebras, wird dabei sein.

Duisburg/Halle/MZ - Moritz Stoppelkamp wird im Heimspiel gegen den Halleschen FC am Samstag (14 Uhr/MagentaSport) im Aufgebot des MSV Duisburg stehen. Das teilten die Zebras am Freitag via Twitter mit. „Er hat das Abschlusstraining mitgemacht und ist einsatzfähig“, sagte Trainer Torsten Ziegner.

Der 35-jährige Stoppelkamp, der auf 399 Spiele in den ersten drei Ligen kommt, klagte zuletzt noch über muskuläre Beschwerden und musste mit dem Training aussetzen. Für den HFC ist die Genesung des Kapitäns eine schlechte Nachricht. Mit drei Toren und fünf Vorlagen in neun Spielen ist Stoppelkamp mit Abstand der gefährlichste Spieler der Zebras.