Liga-Krise und Pokal-Blamage: Ziegner und der MSV vor HFC-Spiel unter Druck

Duisburg/Halle (Saale)/MZ - Es sind unruhige Tage derzeit an der Wedau. Was mit lahmenden Zebras zu tun hat: Der MSV Duisburg hat nicht nur die letzten drei Spiele in der dritten Fußball-Liga verloren, sondern ist am Wochenende auch aus dem Landespokal geflogen: 1:2 beim Viertligisten Oberhausen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.