Mit Wadenproblemen ausgewechselt: Wird Shcherbakovski der HFC-Ausfall Nummer elf?

Halle (Saale)/MZ - „Bitte nicht schon wieder!“ Dieser Gedanke wird sicher jedem Fan des Halleschen FC durch den Kopf gegangen sein, als sich Jan Shcherbakovski mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Rasen des Leuna-Chemie-Stadion setzte und an die Wade fasste.

Es war die 52. Minute im Derby gegen den 1. FC Magdeburg (3:2) am Freitagabend und Shcherbakovski hatte bis dahin ein gutes Spiel gezeigt. Doch nach einigen Minuten Behandlung war klar: Es geht nicht weiter, der Youngster musste ausgewechselt werden. An der Seite der Physios humpelte der 20-Jährige Richtung Auswechselbank.

Wird Shcherbakovski nun HFC-Ausfall Nummer elf? Das bleibt zumindest bis zum Montag offen. Denn dann erst steht die MRT-Untersuchung bei Halles Mittelfeldspieler an, anschließend gibt es dann die Diagnose.

Jan Shcherbakovski verletzt sich: HFC-Trainer hofft nur auf eine Zerrung

Trainer Florian Schnorrenberg hatte nach Spielende erklärt, dass Shcherbakovksi bereits in der Halbzeitpause über Probleme an der Wade geklagt hatte. In Absprache mit dem Teamarzt machte er aber weiter, bis es in der 52. Minute schlimmer wurde. Bis Montag bleibt Schnorrenberg also nur das Prinzip Hoffnung: „Es wäre mal schön, wenn wir da mal mit einer Zerrung rauskommen.“

Gegen den FCM waren in Sven Müller, Jannes Vollert, Sören Reddemann, Fabian Menig, Louis Samson, Jan Löhmannsröben, Toni Lindenhahn, Tom Zimmerschied, Aaron Herzog und Justin Eilers gleich zehn Profis ausgefallen. Die meisten davon fehlen dem Klub langfristig.