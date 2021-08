Mehr Personal, weniger Ärger: HFC macht Fans beim Stadioneinlass glücklich

6060 Zuschauer waren beim HFC-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstagabend im Leuna-Chemie-Stadion.

Halle (Saale)/MZ - Kritik angekommen, angenommen und positiv umgesetzt: So lautet das Stimmungsbild der Fans nach dem Heimspiel des Halleschen FC gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstagabend.

Hatte es beim Spiel gegen Braunschweig am 16. August noch massiven Unmut über die Abwicklung der 3G-Prüfung und der folgenden Bändchenvergabe für den Stadioneinlass gegeben, lief es gegen den FCK deutlich besser.

Hallescher FC: Mehr Personal bei 3G-Prüfung im Einsatz

Nach den Vorfällen am vergangenen Montag, als viele Fans bei Anpfiff noch draußen in der Warteschlange standen, hatte der Klub angekündigt, die Situation auswerten und anpassen zu wollen. „Der HFC hatte aus den langen Schlangen vom Heimspiel gegen Braunschweig gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen“, schrieb der Klub auf seiner Homepage.

Was dem Klub gelang. Entsprechend zufrieden äußerten sich Fans am Stadion und im Internet, von Warteschlangen keine Spur mehr. Der Klub bedankte sich bei den vielen Helfern vom ASB und DRK, die die reibungslose Abwicklung möglich gemacht hatten.

Mehr Personal an mehr Stationen - gleich zehn waren es am Dienstagabend - sorgten dafür, dass keiner der insgesamt 6060 Zuschauer den Anstoß im Stadion wegen langer Wartezeiten verpassen musste. So war es auch abseits des Ergebnisses von 1:0 ein gelungener Abend für die HFC-Fans, die live im Leuna-Chemie-Stadion vor Ort waren.