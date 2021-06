Lukas Boeder erklärt Abschied vom HFC: „Hatten unsere Höhen und Tiefen“

Halle (Saale) - Lukas Boeder wird den Halleschen FC erwartungsgemäß verlassen. Das erklärte der Verteidiger gegenüber dem Portal "transfermarkt.de". "Zum einen haben sich beide Parteien eine bessere Saison erhofft und zum anderen wurden keine Gespräche geführt, wie man weiter hätte zusammenarbeiten können", sagte der 24-Jährige über die Gründe.

Der Abschied hatte sich bereits abgezeichnet. Nach MZ-Informationen hätte der HFC Boeder nach einer Saison mit Höhen und Tiefen - wenn überhaupt - nur zu geringeren Bezügen gehalten. Nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer war für den Mann aus Essen aber kein Platz mehr.

Lukas Böder verlässt Halle: Noch ohne neuen Verein

Boeder war im Sommer 2020 vom MSV Duisburg nach Halle gewechselt. Er unterschrieb für ein Jahr. In der 3. Liga machte er 31 Spiele und gab dabei zwei Torvorlagen. Obwohl es für ihn in Halle nicht weitergeht, verlässt er die Saalestadt mit einem "positiven Gefühl. Wir hatten unsere Höhen und Tiefen. Ich konnte wieder mal viel Spielzeit generieren und einer Mannschaft in dieser Liga helfen. Die Fans habe ich leider nicht wirklich genießen können, dennoch war es im Umfeld des Vereins sehr familiär."

Einen neuen Verein hat Boeder noch nicht gefunden. Er ist aber für vieles offen: „Ich stelle mir einen ambitionierten Verein mit Entwicklungspotenzial und attraktivem Fußball vor. Ich möchte mich mit der Spielidee vom Trainerteam identifizieren – und mich dadurch dann weiterentwickeln können. In welcher Klasse der Verein dann spielt, ist vorerst uninteressant. Die 3. Liga, 2. Liga - also Backup – oder auch internationale Ligen finde ich interessant für mich", sagte er transfermarkt.de

Nach Kai Eisele, Anthony Syhre, Dennis Mast, Tom Müller (neuer Verein offen), Tobias Schilk (Karriereende) Stipe Vucur (FCSB), Antonios Papadopoupols (BVB II) und den Leihspielern Laurenz Dehl (Union Berlin) und Braydon Manu (SV Darmstadt) ist Boeder der zehnte Abgang des HFC. (mz/fab)