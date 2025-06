Halle/MZ/FAB - Lucas Halangk hat nach dem Abschied vom Halleschen FC einen neuen Verein gefunden - allerdings nicht wie von ihm erhofft in der dritten Fußballliga.

Rot-Weiß Oberhausen, Traditionsverein aus der Regionalliga West, gab am Mittwoch die Verpflichtung des flexibel einsetzbaren Flügelspielers bekannt. „Als Schienenspieler eingeplant, kann er auf beiden Flügeln agieren und bringt mit seiner Spielweise, Schnelligkeit sowie Laufstärke wichtige Attribute mit, die für unser Spiel immens wichtig sind“, wird Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter von RWO, zitiert.

Halangk hatte 2021 mit 17 Jahren und elf Monaten für den HFC sein Drittliga-Debüt gefeiert, ließ immer wieder sein Talent aufblitzen, konnte sich aber nicht dauerhaft als Stammspieler behaupten - auch nicht nach dem Abstieg in die Regionalliga. In der aktuellen Saison machte er 30 Spiele, aber nur 15 von Anfang an.

Nun wagt der 21-Jährige, gebürtig aus Magdeburg, einen Neuanfang im Westen. „RWO hat mir in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl gegeben und mir eine tolle Perspektive aufgezeigt“, sagt er zu seinem Wechsel.

Oberhausen kann sich in der kommenden Saison Chancen auf den Aufstieg in die dritte Liga ausrechnen. Die Regionalliga West verfügt über einen direkten Aufstiegsplatz, RWO war in der aktuellen Saison Vierter.