Halle/MZ - Nachdem sich der Fußball-Landesverband als Vermittler eingeschaltet hat, scheint es im vertrackten Fall um die noch ausstehende Drittrunden-Begegnung im Landespokal zwischen dem MSV Börde und dem Halleschen FC eine Lösung zu geben.

Das Spiel soll am 31. Oktober in Sangerhausen stattfinden. „Wir haben uns bereiterklärt, das Spiel durchzuführen“, bestätigt Olaf Glage, Leiter des Stadions in Sangerhausen. Die endgültige Entscheidung fällt an diesem Montag oder spätestens Dienstag.

Landesligist Börde wollte für das Spiel eigentlich ins Magdeburger Heinrich-Germer-Stadion umziehen, hätte dort aber große finanzielle Belastungen gehabt, so dass die Partie sogar auszufallen drohte.