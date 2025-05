HFC zittert sich in Unterzahl gegen Lok Stendal zum Pokalsieg - Lorenz trifft in der Nachspielzeit

Halle/MZ - Der Hallesche FC ist im Landespokalfinale einer Blamage nur knapp entgangen. Die Rot-Weißen siegten am Samstag vor eigenem Publikum nach langem Zittern knapp mit 1:0 (0:0) in Unterzahl gegen Verbandsligist Lok Stendal. Jan Löhmannsröben hatte für eine Kopfnuss Rot gesehen. Elias Lorenz köpfte in der Nachspielzeit nach einer Ecke das Goldene Tor. Die Rot-Weißen sind durch den dritten Titel in Folge für den DFB-Pokal qualifiziert.