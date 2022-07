FSV Zwickau - Hallescher FC im Liveticker

Der Hallesche FC ist am Sonntag ab 14 Uhr beim FSV Zwickau zu Gast. Das Drittliga-Derby im ausführlichen Liveticker.

Der HFC will auch im Derby beim FSV Zwickau am Sonntag wieder jubeln.

Zwickau/Halle (Saale)/MZ - Es geht los für den Halleschen FC: Am Sonntag startet der HFC mit dem Derby beim FSV Zwickau in die Drittliga-Saison 2022/23. Ist das neuformierte Team von Trainer André Meyer bereit für die anstehenden Aufgaben? Die erste Antwort darauf gibt es ab 14 Uhr in Westsachsen. Wir berichten hier ausführlich im Liveticker vom Spiel. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch. Bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: FSV Zwickau - HFC -:-

Vor dem Spiel - Das 1:1 bei der Generalprobe gegen die Queens Park Rangers hat zuletzt Mut gemacht. Die Startelf bei, HFC ist auch kein großes Geheimnis mehr. Sollte es keine Ausfälle mehr geben, werden Gebhart, Vollert, Nietfeld, Landgraf, Kreuzer, Samson, Deniz, Hug, Zimmerschied, Damer und Müller auflaufen.

Vor dem Spiel - Willkommen zum ersten Liveticker der Saison! Ab 13 Uhr starten wir hier zum Spiel.