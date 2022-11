Das wäre der Viertelfinal-Gegner für den Halleschen FC

Der VfB Merseburg spielt bislang eine starke Saison in der Landesliga Süd.

Magdeburg/Halle (Saale)/MZ - Der Landespokal in Sachsen-Anhalt bleibt in der Saison 2021/22 unübersichtlich: Erst vor zehn Tagen ist der Hallesche FC durch ein 4:0 im Stadtderby bei der ESG Halle ins Achtelfinale des Wettbewerbs eingezogen.

Am Dienstag wurden nun bereits die Viertelfinale-Partien ausgelost - dabei standen erst fünf der acht qualifizierten Teams fest. Seit Dienstagmittag ist aber klar: Sollte der HFC sein Achtelfinalspiel beim SSC Weißenfels (Termin ist noch offen) gewinnen, muss er auswärts beim VfB Merseburg am Sportplatz am Ulmenweg ran.

Der VfB war im Sommer aus der Oberliga abgestiegen, ist aktuell Tabellenzweiter in der Landesliga Süd und gewann am Wochenende das Spitzenspiel gegen Tabellenführer SV Edelweiß Arnstedt. Im Landespokal schaltete das Team bislang Allemannia Jessen (4:2 n.V.), Blau-Weiß Dölau (4:1) und den SC Bernburg (2:0) aus.

Landespokal Sachsen-Anhalt: Viertelfinale im Überblick

1. FC Bitterfeld-Wolfen - Sieger FC Einheit Wernigerode/SV Blau-Weiß Zorbau

VfB Merseburg - Sieger SSC Weißenfels/Hallescher FC

Sieger Blankenburger FV/SV 1890 Westerhausen - SV 09 Staßfurt

Union Schönebeck - VfB Germania Halberstadt

Gespielt werden soll am 10. April 2023. Die Halbfinals sind für den 1. Mai geplant, das Endspiel soll am 3. Juni stattfinden. Der Sieger des Wettbewerbs ist für den DFB-Pokal 2023/24 qualifiziert.

Der Hallesche FC ist als einziger Drittligist im Wettbewerb der klare Favorit, scheiterte aber zuletzt zwei Mal an unterklassigen Klubs: Im Februar 2020 bei Germania Halberstadt und im März 2022 bei Einheit Wernigerode. Beide "HFC-Schrecks" sind nach wie vor im Rennen.