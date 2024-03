Landespokal: Hallescher FC zieht mit 5:1 in Thale ins Halbfinale ein

Thale/dpa - Fußball-Drittligist Hallescher FC hat das Halbfinale im Landespokal Sachsen-Anhalt erreicht. Beim SV Stahl Thale aus der Landesklasse 3 gewann das Team von Trainer Sreto Ristic am Samstag souverän mit 5:1 (2:0).

Nach einem holprigen Start erzielte Enrique Lofolomo per Kopf die Führung für Halle (28.), Niklas Kreuzer erhöhte auf 2:0 (40.). Im zweiten Durchgang verkürzte Thales Glebs Zavjalovs (52.) kurzzeitig, für eine Überraschung reichte es aber nicht. Im Anschluss trafen Brian Behrendt (61.), Marco Wolf (90.) sowie erneut Kreuzer (90.+2) und sicherten den Sieg für den HFC.

In den weiteren Viertelfinals trennten sich Verbandsligist 1. FC Bitterfeld-Wolfen und Oberligist VfL Halle 96 mit 3:5 (0:1, 2:2) nach Elfmeterschießen sowie die Verbandsligisten 1. FC Lok Stendal und SSC Weißenfels mit 0:1 (0:1). Die vierte Partie zwischen den Oberligisten FC Einheit Wernigerode und Germania Halberstadt wird am Sonntag (14.00 Uhr) ausgetragen. Die Halbfinalbegegnungen werden am 3. April ausgelost.